Heißt „pro multis“ wirklich „für alle“?

Absicht

Wirkung

Vermeidung über Glaubensinhalte der katholischen Kirche

über Inhalte …

Die Vortragende unterscheidet ja zwischen dervon Jesus und derSeines Sakramentes und dass heute im Grunde nur die Absicht erwähnt wird. Meines Erachtens ist dies ein Ausdruck eines Symptoms an dem die wahre katholische Kirche durch die ,,neue und nachkonziliare Kirche" am meisten leidet, nämlich an der