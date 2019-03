Gregorian Chant | Regina cæli [tonus simplex]

Marian Antiphon for Easter and Eastertide Iscriviti/Subscribe → www.youtube.com/channel/UCddui4IAYqvlFJ… Info ↓ Source: Anonymous 10 century Buy tracks/album ↓ iTunes → itunes.apple.com/…/799779…

Marian Antiphon for Easter and Eastertide Iscriviti/Subscribe → www.youtube.com/channel/UCddui4IAYqvlFJ… Info ↓ Source: Anonymous 10 century Buy tracks/album ↓ iTunes → itunes.apple.com/…/79977994 Amazon → www.amazon.com/…/B0010ZEBSG Google Play → play.google.com/…/Cantores_Regina… Be Social: follow me ↓ Subscribe → www.youtube.com/channel/UCddui4IAYqvlFJ… Facebook → www.facebook.com/andrea.f.scalia Twitter → twitter.com/andreafscalia Google+ → plus.google.com/102441812216249292623 LinkedIn → www.linkedin.com/in/andrea-francesc… tsū → www.tsu.co/andreaf81