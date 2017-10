III-16a. RÉSOLUTIONS et PRIÈRES d'un PARFAIT et ZÉLÉ MISSIONNAIRE 1/3 (cantique du Père de Montfort)

«...

À l’égard du Siège Apostolique et du Pontife romain, l’inimitié de ces sectaires a redoublé d’intensité. Après avoir, sous de faux prétextes, dépouillé le Pape de sa souveraineté temporelle, nécessaire garantie de sa liberté et de ses droits, ils l’ont réduit à une situation tout à la fois inique et intolérable, jusqu’à ce …