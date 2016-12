Nadal en perschun

Los asecinos, existieron culturas que no consideraron el homicidio como algonegativo o castigable lo tomaban como parte natural de la vida en sociedady una forma de obtener el respeto del projimo .En el presente en estados unidos ,los veteranos que regresan de las guerras no logranentender el conjunto de reglas que hablan de no matar ,la mitad de ellos terminanencaminados al suicidio o la deprecion .