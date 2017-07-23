Кардинал Мюллер: «Я Не Понимаю, Почему Нет Диалога»

В интервью с Ил Фоглио уволенный Префект Конгрегации Доктрины Веры, кардинал Герхард Людвиг Мюллер подчеркивает, что он всегда был предан Папе Франциску: "Это никогда не было простой лояльностью, сводящейся к какой-то лести".На вопрос о поддерживающем однополые связи венском кардинале Кристофе Шёнборне, который заявил, что его позиция в отношении Amoris Laetita противоречит позиции, принятой Мюллером, он отвечает: «Возможно, у Кардинала Шенборна взгляды разнятся с моими, но его мнение может также быть совершенно противоположным тому, что он разделял ранее».Об отказе Папы Франциска от диалога с кардиналами Дубии Мюллер говорит: «Я не понимаю, почему нет спокойного и безмятежного диалога». Он добавляет: «До сих пор я слышал только разглагольствования и оскорбления в адрес этих кардиналов, но это неверный путь». И «Мы, епископы, имеем право, я бы сказал, божественное право открыто что-то обсуждать».Не упоминая имя, кардинал Мюллер критикует страсть Франциска к окружающей среде: «У нас есть много компетентных мирян, которые этим занимаются», - говорит он, - «Иисус не вверял светское правительство мира апостолам. Курфюрсты существовали столетия назад, и для Церкви это не было хорошо».