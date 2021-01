Indila - Love Story | Viennese Waltz | Wedding Dance Choreography | First Dance Online.STEP-BY-STEP TUTORIAL: online-weddingdance.com/…utorial-Love-Story-Indila.html ---------------Support Us on Patreon: patreon.com/weddingdanceonline Dance routine to: Indila - Love Story. A beautiful, romantic choreography based on Vinnese Waltz. The choreography contains of simple, effective and easy to learn steps and figures. Prefect for first wedding dance.Location: palaclasotow.pl Our Most Beautiful Choreographies:A Ti Korita Vu - Sanave - Angel of Wishes: youtube.com/watch?v=pz5DANsTt_0 Unchained - The Righteus Brothers: youtube.com/watch?v=T2U_RXmCAlM Everything - Micheal Buble: youtube.com/watch?v=Nb5YGNYpLoU Tango Por una Cabeza - Carlos Gardel: youtube.com/watch?v=sM48r4XnCeY I Don't Want to Miss a Thing - Aerosmith: youtube.com/watch?v=ZlHctxE3Nkk Say You love me - Jessie Ware: youtube.com/watch?v=9k0czWOYAXk Thousand Years - Christina Perry: youtube.com/watch?v=ytUZfddj95g Jasmine Thompson - Willow : youtube.com/watch?v=iqxWk7AqadM Calum Scott - You are the reason : youtube.com/watch?v=vZnQf2fIIrU Whitney Houston - I have nothing : youtube.com/watch?v=xYthy_UF-kI What a wonderful world - Louis Armstrong: youtube.com/watch?v=1kgkP-UF5N4