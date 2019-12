Vivaldi's Gloria

Gloria, RV 589......... Antonio Vivaldi (1678-1741) 0:18 Gloria in excelsis Deo (Chorus) 2:48 Et in terra pax (Chorus) 7:46 Laudamus te (Sopranos I and II) 10:04 Gratias agimus tibi (Chorus) 10:27 … More

Gloria, RV 589......... Antonio Vivaldi (1678-1741) 0:18 Gloria in excelsis Deo (Chorus) 2:48 Et in terra pax (Chorus) 7:46 Laudamus te (Sopranos I and II) 10:04 Gratias agimus tibi (Chorus) 10:27 Propter magnam gloriam (Chorus) 11:17 Domine Deus (Soprano) 14:32 Domine, Fili unigenite (Chorus) 16:41 Domine Deus, Agnus Dei (Contralto and Chorus) 20:34 Qui tollis peccata mundi (Chorus) 21:40 Qui sedes ad dexteram Patris (Contralto) 24:14 Quoniam tu solus sanctus (Chorus) 25:00 Cum Sancto Spiritu (Chorus) (Thanks Vagner Morais) University of North Texas: Collegium Singers & Baroque Orchestra Richard Sparks, conductor Recorded live December 2, 2011 Winspear Hall, University of North Texas, Denton TX Student soloists: Julianna Emanski, Kathryn Supina, Tess Mattingly, Alyssa Narum, Fabiana Gonzalez. Andreas Stoltzfus, trumpet • Maryanna Bryant, oboe choral.music.unt.edu/home Performances like this are live streamed for free here on Youtube or at recording.music.unt.edu/live