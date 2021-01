Saint of the Day: January 24th - St Timothy

Francis de Sales (Memorial)

Our Lady of Damascus

Our Lady of Tears

—

Artemius of Clermont

Babylas of Antioch

Bertrand of Saint Quentin

Eusebia of Milas

Exuperantius of Cingoli

Felician of Foligno

Francesc de Paula Colomer Prísas

Giuseppe Giaccardo

Guasacht

John Grove

Julian Sabas the Elder

Luigj Prendushi

Macedonius Kritophagos

Manchán of Lemanaghan

Marcolino of Forli

Marie Poussepin

… More

Francis de Sales (Memorial)

Our Lady of Damascus

Our Lady of Tears

—

Artemius of Clermont

Babylas of Antioch

Bertrand of Saint Quentin

Eusebia of Milas

Exuperantius of Cingoli

Felician of Foligno

Francesc de Paula Colomer Prísas

Giuseppe Giaccardo

Guasacht

John Grove

Julian Sabas the Elder

Luigj Prendushi

Macedonius Kritophagos

Manchán of Lemanaghan

Marcolino of Forli

Marie Poussepin

Paula Gambara Costa

Projectus

Sabinian of Troyes

Supporina of Clermont

Suranus of Sora

Thyrsus

Vera of Clermont

William Ireland

—

Martyrs of Asia Minor – 4 saints

Martyrs of Podlasie – 13 beati

Martyrs of Antioch

Agapius

Babylas

Epolonius

Prilidian

Timothy

Urban