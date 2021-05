EINLADUNG INVITATION CRUSADE OF PRAYER

You are all invited to attend the Jesus to Mankind Global Crusade of Prayer Session on May 8, 2021 Saturday at 9:00pm Singapore Time.Our theme is ETERNAL LIFE: through the LOVE and MERCY of JESUS CHRIST.In our last Global Crusade of Prayer session, we came to a deeper appreciation of how precious is the gift of Eternal life willed by God for all His children. God loves us all so much that He sacrificed His only begotten Son Jesus Christ, who died a horrible death to give us this gift through the Resurrection.During this weekend’s Global Crusade of Prayer session, we will have a deeper understanding of the love and mercy of our Lord Jesus Christ as He prepares humanity for His Second Coming.This Global Prayer Meeting will be in English. However, Live Translators during this event will lead the prayers in various languages, namely: Polish, French, Chinese – Mandarin, Korean, German, Romanian, Ukrainian and Albanian.We will pray the Holy Rosary, the Crusade of Prayers, and the Chaplet of Divine Mercy – spiritual weapons for us to use in this Mission of Salvation. We will also pray for Heaven’s intercession to rid the world of this Covid19 Pandemic and stop the evil plans to control the world.Let us unite our hearts as one Jesus to Mankind Global Family for the salvation of lost souls and to thank God for His gift of Eternal Life.Jesus, we trust in You. Have mercy on us all!please register at this link to join this Global Prayer Initiative bit.ly/JTMGlobalMay8 JESUS AN DIE MENSCHHEIT GLOBALER KREUZZUG DES GEBETS8. MAI 2021 21:00 Uhr Singapur-ZeitEin gesegnetes Osterfest für Sie und Ihre Familie.Sie alle sind eingeladen, am Samstag, den 8. Mai 2021 um 21:00 Uhr (Ortszeit Singapur) an der globalen Kreuzzuggebetssitzung „Jesus an die Menschheit“ teilzunehmen.Wenn Sie noch nicht registriert sind, registrieren Sie sich bitte über diesen Link:Unser Thema ist EWIGES LEBEN: durch die LIEBE und Barmherzigkeit von JESUS CHRISTUS.In unserer letzten Sitzung zum globalen Kreuzzug des Gebets haben wir eine tiefere Erkenntnis darüber gewonnen, wie kostbar das Geschenk des ewigen Lebens ist, das Gott für alle seine Kinder will. Gott liebt uns alle so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus opferte, der einen schrecklichen Tod starb, um uns dieses Geschenk durch die Auferstehung zu geben.Und während der globalen Kreuzzugsgebets-Sitzung an diesem Wochenende werden wir ein tieferes Verständnis für die Liebe und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus haben, während er die Menschheit auf sein zweites Kommen vorbereitet.Dieses globale Gebetstreffen wird auf Englisch sein. Live-Übersetzer werden während dieser Veranstaltung die Gebete in verschiedenen Sprachen leiten, nämlich: Polnisch, Französisch, Chinesisch - Mandarin, Koreanisch, Vietnamesisch, Deutsch, Rumänisch, Niederländisch, Ukrainisch und Albanisch.Wir werden den Heiligen Rosenkranz, die Kreuzzuggebete und den Barmherzigkeitsrosenkranz beten - spirituelle Waffen, die wir in dieser Mission der Erlösung einsetzen können. Wir werden auch um die Fürsprache des Himmels beten, um die Welt von dieser Covid19-Pandemie zu befreien und die bösen Pläne zur Kontrolle der Welt zu stoppen.Lasst uns unsere Herzen als eine Familie Jesus an die Menschheit in der ganzen Welt vereinen, um verlorene Seelen zu retten und Gott für sein Geschenk des ewigen Lebens zu danken.Jesus, wir vertrauen auf dich. Erbarme dich unser aller!