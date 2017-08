Il cardinal Nepier ha attaccato i cardinali dei Dubia?

America

Il cardinale Wilfrid Napier di Durban, Sudafrica, il 10 agosto ha postato su Twitter un link ad un editoriale dell'americano padre Louis J. Camelir, pubblicato in origine in gennaio nella rivista gesuitaCamelir difende il rifiuto di papa Francesco di avere un dialogo con i cardinali dei Dubia, accusandoli improvvisamente "di non capire il punto e – ancor più – di trascurare la missione e il ministero nell'esempio di Gesù stesso". Napier chiama l'articolo "un'altra posizione interessante sui Dubia".La maggior parte dei follower di Napier su Twitter è in disaccordo con lui. Uno di questi scrive: "Camelir non offre alcuna ragione convincente per non rispondere ai Dubia". Un altro: "Posizione interessante dei gesuiti moderni che apertamente sfoggiano il loro amore per l'omosessualità. Cosa le è successo, Eminenza? Così tanto triste".