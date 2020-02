Clicks 105

Padre Nuestro Gregoriano en Latín (Pater Noster)

PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da n...

