Bergoglio's antidoctrine defies God's laws and contradicts the teachings of the Catholic Church

Bergoglio uses the papacy to promote idolatry, mortal sins, sacrileges and vices against nature in order to supplant the Catholic Church and replace it with the false New World Order church at the service of the antichrist.

Remove comment Aug 31 Bergoglio utiliza el papado para promover la idolatría, los pecados mortales, los sacrilegios y los vicios contra la naturaleza con el fin de suplantar a la Iglesia Católica y reemplazarla con la falsa iglesia del Nuevo Orden Mundial al servicio del anticristo.

Remove comment Aug 31 No se dejen engañar hermanos Bergoglio no es papa.



Papa Pío XII: El Papa tiene las promesas divinas; incluso en sus debilidades humanas, es invencible e inquebrantable; es el mensajero de la verdad y la justicia, el principio de unidad de la Iglesia; su voz denuncia errores, idolatrías, supersticiones; condena las iniquidades; hace amar la caridad y la virtud.



(Discurso Ancora Una Volta, 20 de febrero de 1949)