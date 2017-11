Anonimi della Croce: "Un eretico/bestemmiatore e un satanista nel nuovo francobollo del Vaticano”

“Breve appunto: un eretico/bestemmiatore e un satanista nel nuovo francobollo del Vaticano” di Fra Cristoforo “Breve appunto: un eretico/bestemmiatore e un satanista nel nuovo francobollo del Vaticano” di Fra Cristoforo

ma soprattutto esperto satanista, in quanto assiduo praticante di astrologia divinatoria ( www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I8254.php ) .

puro satanismo.



Bergoglio ha voluto dunque coniare un francobollo Vaticano, dove sono presenti un eretico/bestemmiatore ed un satanista.

Nel nuovo francobollo che a giorni sarà emesso dal Vaticano, come ben sappiamo vi sarà l’immagine dell’eretico Martin Lutero , in ricordo del 500 anni dall’affissione delle famose sue 95 tesi perverse ( www.ilmessaggero.it/…/vaticano_lutero… ). L’immagine raffigura l’eretico ai piedi della Croce di Gesù, e dall’altra parte è raffigurato Filippo Melantone, intimo amico di Lutero,Per meglio capire di cosa parliamo potete leggere qui ( it.wikipedia.org/wiki/Astrologia ). Comprenderete presto che si tratta appunto diDue anime infernali. Proprio due personaggi da prendere a esempio. Un vero emblema della neochiesa. Non c’è che dire.Fra Cristoforo