Pfarrer Karl Tropper verstorben - geschmackloser Nachruf der "Kleinen Zeitung"

"Kleine Zeitung" am 13. Juli 2017

Nachruf

"Er polarisierte wie kaum ein anderer Geistlicher in diesem Land, er sorgte mit umstrittenen, teils ausfälligen Worten für Aufregung ... eine ambivalente Persönlichkeit ... Seine Beschimpfungen des Islam, von Homosexuellen und letztlich auch von Bischöfen..."

Wir sollten diesen "NACHRUF" nicht unwidersprochen hinnehmen,

Schreiben Sie oder rufen Sie an:

Nachrichten Europäischer Bürgerinitiativen

PS:

Hinweis:

Am 12. Juli 2017 ist der über die österreichischen Grenzen hinaus bekannte hochwürdige Pfarrer Karl Tropper vom steirischen Sank Veit/Vogau im 80.Lebensjahr verstorben.Pfarrer Tropper war eine Kämpfernatur, der die katholische Kirche gegen alle schlechten Einflüsse zu verteidigen versuchte. Insbesondere setzte er sich für ein absolutes Lebensrecht der ungeborenem Kinder ein.Doch in den Medien wurde der streitbare "Steirer" bekannt, als er über die widernatürlichen Sexualpraktiken (Homo-Unzucht) und den Islam an die Öffentlichkeit ging und auf die Gefahren hinwies.Das brachte ihm natürlich auch Feinde innerhalb der Kirche ein, die keine Gelegenheit ausließen, um Pfarrer Tropper als alten, sturen und unversöhnlichen GESTRIGEN zu brandmarken.Das störte unseren tapferen Karl Tropper wenig. Er ließ nicht nach, das Evangelium und die immer noch gültigen Wahrheiten der katholischen Kirche zu verkünden, die von vielen seiner Mitbrüder schon lange "über Bord geworfen" worden waren.Auch als der hochwürdige Pfarrer Tropper seine innig geliebte Gemeinde in Sankt Veit verlassen mußte, ließ er in seinem Missionseifer nicht nach.Wir verlieren in Pfarrer Tropper nicht nur einen mutigen und beispielhaften Streiter und Arbeiter im "Weinberg des Herrn", sondern auch einen lieben Freund.Möge ihn der HERR für seinen Einsatz hier auf Erden reichlich belohnen!Nun hat dieeinenauf unseren lieben Pfarrer Tropper veröffentlicht.Hier schießt die "Kleine Zeitung" in der Charakterisierung unseres lieben Pfarrers Tropper weit übers Ziel hinaus. Wahrscheinlich wollte man auch das, denn ein Pfarrer, der in der Homosexualität und im Islam eine ernste Gefahr nicht nur für den katholischen Glauben, sondern für die gesamte Menschheit sieht, darf in der Öffentlichkeit nicht positiv dargestellt werden. Man hat eben Order?!sondern der Redaktion mitteilen, welcher Mensch Pfarrer Tropper für uns war.Die Journalisten der "Kleinen Zeitung" sollen lernen, objektiv und mit Respekt über verstorbene Personen zu berichten und nicht mit Unwahrheiten über diese herziehen.Kleine Zeitung GmbH & Co KG- RedaktionGadollaplatz 18010 GrazTel.: 0316 / 875 - 0Danke und freundliche Grüßegez. Günter AnnenHochwürdigster Pfarrer Karl Tropper wird am Freitag, dem 28. Juli 2017 um 14 Uhr in der Pfarre Wolfsberg im Schwarzautal zu Grabe getragenZum Nachlesen oder Download stellen wir Ihnen unter nachfolgendem LINK "Handverlesene Nachrichten" zur Verfügung,welche hochw. Pfarrer Tropper auch noch während seiner schwerenErkrankung per E-Mail an einen großen Freundeskreis versandt hat.