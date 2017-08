Pro-Todes-Jesuit attackiert Pro-Leben-Kardinal

El Mercurio

Kardinal Jorge Medina (90), der frühere Präfekt der Liturgiekongregation, der seinen Ruhestand in Chile verbringt, schrieb dem Herausgeber der chilenischen Zeitungeinen Brief gegen die Legalisierung der Abtreibung. Er rief auch dazu auf, die christdemokratische Politikerin Carolina Goic nicht zu wählen, weil sie für die Abtreibung ist: „Wer sich zum Komplizen einer solchen Gräueltat macht, sollte von keinem Christen eine Stimme erhalten.“Der Jesuit Felipe Berríos verunglimpfte Medina in einer Radiosendung. Dessen Brief gegen die Ermordung ungeborener Kinder sei „aggressiv“, „eine typische Pastoral des Terrors“ und „ein Brief ohne Seele, der die Seele von Personen nicht sieht“.Berríos ist ein linker Aktivist, der von den mächtigen Kommerz-Medien geschützt wird, für die er auch schreibt.